PSG - Mercato : premier camouflet de taille pour Leonardo

Après avoir officialisé les arrivées de Georgionio Wijnaldum et Achraf Hakimi et en attendant celles de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain réalise un début de mercato estival de folie. Mais le directeur sportif parisien, Leonardo, a reçu une mauvaise nouvelle venant d'Angleterre.

En effet, selon les informations de Sky Sports, Everton ne voudrait pas prêter Moise Kean au PSG. Seul un transfert définitif pourrait permettre à l'attaquant italien de revenir au club de la capitale. Mais les Toffees demanderaient entre 45 et 50 millions d'euros pour laisser partir l'ancien joueur de la Juventus Turin. Un montant que l'état-major du PSG ne serait pas disposé à payer.

Everton are not interested in sending Moise Kean back out on loan this summer. The striker is part of a phased return to pre-season training due to Covid quarantine rules.



He will stay at Everton unless an offer for a permanent transfer comes in that is deemed acceptable #EFC pic.twitter.com/LQhA6zNa11