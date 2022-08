PSG - Mercato : Rabiot parti pour jouer un vilain tour à son ancien club ?

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Parti fâché avec tout le monde au PSG à l'été 2019, Adrien Rabiot n'a pas fini de hanter le club de la capitale. Après avoir vu son comportement (et celui de son agent de mère) pointé du doigt pendant ses années dans la capitale, être parti gratuitement à la Juventus Turin en dépit de grosses pressions, le milieu de terrain pourrait faire capoter un transfert attendu par Luis Campos.

En effet, le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi a expliqué hier soir que Manchester United et la Juventus Turin étaient parvenus à un accord pour le transfert du Français mais que celui-ci avait des exigences financières trop élevées qui paralysaient les négociations. Il demanderait 10 M€ de salaire annuel plus 5 M€ pour son représentant... MU, qui veut rapidement renforcer son milieu de terrain, pourrait se tourner vers une autre piste. Et cela impacterait directement le PSG car la Vieille Dame n'accueillera Leandro Paredes qu'à la condition que Rabiot soit parti...