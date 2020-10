PSG - Mercato : Rafinha (FC Barcelone) à Paris, l'accord serait trouvé

C'est Mundo Deportivo qui, à l'instant, donne l'information : le PSG et le FC Barcelone auraient trouvé un accord au sujet de Rafinha. Plus tôt dans la journée, le même quotidien, Mundo Deportivo, ainsi que l'autre média catalan, Sport, évoquaient des discussions entre le FC Barcelone et le PSG pour le prêt du joueur âge de 27 ans.

Toujours selon Mundo Deportivo, l'accord comporterait des bonus (3 millions d'euros) et un pourcentage de 35 % à la revente du joueur pour le FC Barcelone.

Aucune confirmation officielle à cette heure. A minuit, il sera trop tard.