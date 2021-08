PSG - Mercato : Ramos a mis un énorme doute à ce cadre, un départ envisagé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vers un départ de Presnel Kimpembe ? Selon les informations de Loïc Tanzi, le défenseur central formé au Paris Saint-Germain serait en pleine réflexion concernant son avenir. Et pour cause, certains douteraient du PSG de sa capacité à être régulier au plus haut niveau.

Néanmoins, le joueur n’aurait pas l’intention de quitter son club formateur cet été mais attend de voir comme va se passer cette saison afin de prendre une décision. On imagine que l’arrivée de Sergio Ramos n’est pas étrangère à cette réflexion puisque le joueur pas en réussite sur ce début de saison pourrait bénéficier de moins de temps de jeu lorsque l’Espagnol sera opérationnel. Affaire à suivre.