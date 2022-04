PSG - Mercato : Sergio Ramos blessé par Modric au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis deux mois, la presse mondiale s'enflamme pour les exploits de Karim Benzema, capable de passer un triplé au PSG (3-1) en 8es de finale retour de Champions League et un autre au champion du monde, Chelsea, en quarts. Mais si le Français mérite les éloges, les prestations de Luka Modric ne doivent pas être passées sous silence. A 36 ans, le Ballon d'Or 2018 réalise des performances titanesques au milieu de terrain, faisant preuve d'une immense activité et étant toujours aussi clairvoyant dans le jeu.

Il attendait du soutien de la part du Croate dans les négociations

Après son match XXL à Stamford Bridge, il a été dit qu'il attendait désormais un signe des dirigeants de la Maison Blanche. C'est que, comme la plupart des joueurs trentenaires, Modric ne signe désormais que des baux d'un an. Et le fait qu'il ait accepté cela aurait d'ailleurs déplu à Sergio Ramos la saison passée, quand il cherchait à parapher un nouveau contrat de deux ans. C'est ce qu'a affirmé Josep Pedrerol hier dans l'émission El Chiringuito. Concrètement, Ramos voulait deux ans de plus avec maintien de salaire alors que Florentino Pérez ne lui proposait qu'une année avec 10% de moins. Modric a accepté cette offre, pas l'Andalou.

C'est donc amer envers l'un de ses partenaires historiques que Sergio Ramos aurait mis fin à son aventure au Real Madrid. Chose qu'il doit encore regretter aujourd'hui vu comme les choses se passent pour lui au PSG, où il a très peu joué en raison des blessures et où les supporters l'ont pris en grippe, justement à cause de cela. Ce qui ne l'empêche pas d'envisager y rester encore deux ans...

💥"A RAMOS le hizo daño la ACTITUD de MODRIC con su renovación".



🤔"Luka firmó por un año y se bajó el 10%. Sergio quería dos y discutía las cantidades".



Atento a lo que apunta @jpedrerol. ¡Vente a #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/ZyHTvrbVSk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

Pour résumer Désormais au PSG, Sergio Ramos (36 ans) n'aurait pas apprécié que son coéquipier au Real Madrid Luka Modric accepte les propositions de ses dirigeants pour prolonger alors que lui réclamait plus. Il s'attendait à davantage de solidarité de la part du Croate.

Raphaël Nouet

Rédacteur