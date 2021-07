PSG - Mercato : Ramos... une boulette, une victime et puis s’en va !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les amateurs du Tour de France ont connu quelques secousses hier avec une arrivée au sommet du Mont Ventoux. Au siège du PSG, l’animation était toute autre avec celle de Sergio Ramos (35 ans). Débarqué sur place en costume, le défenseur espagnol a passé sa visite médicale et paraphé un contrat de deux ans. Ce n'est pas encore tout à fait officiel puisque PSG a commis une petite boulette en dévoilant son numéro (4) la saison prochaine. Il de celui de Thilo Kehrer... qui est donc identifié comme la victime directe de Ramos !

Kehrer victime désignée de Ramos

« Ce numéro 4, je l’apprécie beaucoup par superstition, parce que je l’ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m’a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. Maintenant, le n°4 fait partie de moi en tant que personne et en tant que professionnel. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain. Donc, ce sera forcément très spécial de pouvoir porter mon numéro, ici à Paris », a confié le joueur sur le site officiel du PSG. Depuis, la page a été supprimée. Et Ramos est retourné à Madrid pour - on imagine - aller chercher ses affaires personnelles et dire au revoir aux gens qu’il aime.