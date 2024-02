PSG Mercato : Randal Kolo Muani partage un sacré coup de blues

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les maux pour le dire. Et en toute honnêteté afin de traduire ce qu'il a vécu depuis quelques mois au sein du PSG. On parle ici de l'ancien attaquant du FC Nantes, et de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, qui, on le sait, a vécu un début de saison compliqué avec le club de la capitale.

"Je pourrais être mieux"

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, celui qui avait failli offrir une troisième Coupe du monde aux Bleus, face à l'Argentine, a partagé son coup de blues. Avec sincérité. "En Allemagne, j'étais en confiance, c'est pour ça que j'étais épanoui sur le terrain. Il faut juste que je sois heureux et en confiance. Et tout va rouler comme sur des roulettes. Aujourd'hui, je suis heureux. Mais je ne suis pas heureux comme en Allemagne. Au début, les critiques m'ont affecté. Je suis un humain, je ne suis pas un mur, ni un robot, j'ai des sentiments. Mais je ne suis pas triste. Je suis content d'être un joueur du PSG. Mais je pourrais être mieux.

Avant de poursuivre sur son ressenti lorsque certains matches, à peine terminés, laissent place à de virulentes critiques. "Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Après, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris. (...)Quand je sors de mon match, je reste avec mes proches et ma famille. J'essaye de ne pas utiliser mon téléphone, j'essaye de me couper du monde. J'ai vu passer plein de choses, au début, ça m'affectait."

