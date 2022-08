PSG – Mercato : Rashford n'est pas à vendre, Ten Hag ferme la porte !

L'Equipe révélait hier soir l'intérêt du PSG pour Marcus Rashford, sous contrat à Manchester United jusqu'en 2023. Mais visiblement, Luis Campos va devoir activer une autre piste, lui qui penserait à Rafael Leao (AC Milan) en plan B.

En effet, ce vendredi, en conférence de presse, Erik ten Hag, le coach de MU, a été catégorique... « Rashford est vraiment important, vous l'avez vu dès le premier jour - je suis vraiment heureux avec lui et je ne veux absolument pas le perdre. Rashford fait partie de nos plans. Il restera à Manchester United », a effet soutenu le technicien néerlandais. Next !

