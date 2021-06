PSG – Mercato : Real Madrid, Liverpool... un candidat en moins pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Liverpool ferait partie des candidats pour enrôler Kylian Mbappé cet été, alors que l'attaquant n'a plus qu'un an de contrat et qu'il est dans le viseur du Real Madrid. Les Reds envisageraient même de mettre Sadio Mané ou Mohamed Salah dans la balance à en croire certaines sources.

Mais selon le journaliste italien Fabrizio Romano, il n'en est rien. « Beaucoup d'interrogations sur Mbappé et Liverpool. Des fake news qui sortent de nulle part, commentent toutes les parties intéressées. Il n'y a rien entre Kylian et les Reds cet été », assure en effet Romano. Dont acte ?

Many questions about Mbappé and Liverpool. ‘Fake news coming out of nowhere’, comments from all parties involved. There’s nothing between Kylian and #LFC this summer. 🔴 #Mbappé https://t.co/bMDTrNHMmV