PSG - Mercato : rebondissement dans le dossier Dele Alli

Le dossier agitait le PSG depuis plusieurs jours. Ce pourrait être désormais un souvenir. En effet, les Spurs de Tottenham, confrontés à de mauvais résultats, n'ont visiblement aucune envie de lâcher leur milieu de terrain, Dele Alli. Ce matin, le quotidien anglais, The Daily Mirror, assure qu'il ne partira pas.

Le joueur n'est plus apparu sous le maillot des Spurs depuis le 10 janvier dernier et une rencontre de FA Cup et souhaitait retrouver son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino. Par ailleurs, et c'est cette fois Eurosport Angleterre qui l'affirme, les tractations entre les dirigeants des deux clubs sont au point mort.

Dele Alli set to stay with Spurs struggling to get one in. If they make him stay at least give him a chance... #freedele pic.twitter.com/AWLRtyPud6