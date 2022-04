PSG - Mercato : double coup de théâtre pour Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sergio Ramos a été une grosse déception cette saison au PSG. L’ancien joueur du Real Madrid n’est apparu que trop peu de fois sous les couleurs parisiennes et s’est retrouvé trop souvent blessé. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, il pourrait rester moins longtemps que prévu au sein du club de la capitale.

Dans l’émission espagnol Carrusel Deportivo de la Cadena SER, le journaliste Javier Matallanas a annoncé que Sergio Ramos pourrait prendre sa retraite à l'issue de la saison. Dans le cas contraire, il devrait quitter le PSG l'été prochain pour rejoindre l'Inter Miami. "Sergio Ramos, s'il ne prend pas sa retraite, il est fort probable qu'il changera de club à la fin de la saison. Il ira à l'Inter Miami cet été. Et parce qu'il n'a presque rien joué, il ne demandera pas un euro s'il part. Il a de l'honneur". Un double coup de tonnerre dans l’avenir du défenseur central espagnol.

