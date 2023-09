PSG - Mercato : rebondissement pour Ekitike, deux nouveaux départs en passe d’être bouclés !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG n’aura jamais autant dégraissé que cet été et ce n’est pas fini puisque le départ de Julian Draxler est en train de s’organiser ! « Paris et Al-Ahli SC ont un accord : il a été trouvé avec le joueur avant qu’il fasse volte-face pour motifs privés. Il se dit que cela se règle et Al-Ahli est désormais confiant », affirme Sports Zone sur Twitter.

Le PSG enfin ouvert à un prêt pour Ekitike ?

Un autre départ pourrait s’accélérer avec celui de Draxler : celui d’Edouard Michut. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, dont Sunderland qui espérait le récupérer à nouveau, le jeune milieu français va finalement filer en Turquie. France Bleu Paris confirme que les Rouge et Bleu ont trouvé un accord avec Adana Denirspor pour un prêt. Enfin, le cas Hugo Ekitike a bougé en coulisses. D’après L’Equipe, le PSG est prêt à assouplir sa position et acceptera sans doute un prêt payant avec option d’achat obligatoire si celle-ci émane d’un club anglais.

