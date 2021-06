PSG - Mercato : rebondissement pour Pochettino, révélations cinglantes sur le vestiaire !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

« Mauricio Pochettino a tout fait pour rejoindre Tottenham. » Voilà ce que fait savoir La Repubblica ce jeudi. Dans son édition du jour, le quotidien italien explique que l’actuel entraîneur du PSG a vraiment de plus en plus de mal à gérer les egos de certaines stars du vestiaire parisien et qu’il serait « toujours prêt à partir, quitte à rester sans club » puisque les Spurs ont choisi Antonio Conte.

Pochettino serait « fatigué de certaines guerres et des clans du vestiaire. Il n’est plus heureux. Le vestiaire du PSG commence à lui enlever de la sérénité : flagellé de guerres intestines et des clans qui l’ont toujours divisé. C’est devenu un endroit où l’entraîneur ne veut plus être. »

Pochettino présent à la reprise du PSG ?

Si les mots choisis par La Repubblica sont forts, ils rejoignent les rumeurs lancés mardi soir sur un possible départ de l’entraîneur argentin du PSG à l’intersaison. Au sein du club de la capitale, on jure que l’intéressé planche déjà sur le mercato estival et qu’il sera bel et bien présent pour la reprise début juillet.