PSG - Mercato : rebondissement pour une piste sérieuse de Campos ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, l'a dit il y a quelques jours. Pour une arrivée au club, il faudra au minimum un départ. Or, ce dernier a eu lieu avec Pablo Sarabia qui, comme vous le savez, a rejoint Wolverhampton. Et comme le technicien parisien en a dit plus sur l'éventuel joueur recherché, "va vite, marque des deux pieds, fort de la tête", certains ont imaginé que l'attaquant français Marcus Thuram pouvait été concerné.

Ce dernier, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, sera en fin de contrat au terme de la saison. Et si il avait indiqué, jusque-là, qu'il ne quitterait pas la Bundesliga cet hiver, la donne pourrait changer. Du moins selon les informations de TéléFoot. A voir, tout de même, si Christophe Galtier apprécié réellement le profil de l'international français.