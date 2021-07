PSG - Mercato : rebondissement spectaculaire pour Paul Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG est encore loin d’avoir bouclé son recrutement estival. Déjà fort de plusieurs recrues d’envergure (Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, Hakimi), Leonardo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et pourrait bientôt passer à l’action pour Paul Pogba.

« Le PSG ne désespère pas de réussir un autre coup en recrutant Paul Pogba, à qui il reste un an de contrat à Manchester United, explique L’Équipe ce mardi. Des échanges existent depuis plusieurs semaines entre Leonardo et Mino Raiola. Le directeur sportif parisien rêve d’attirer Pogba qui est, de son côté, très tenté par le challenge parisien lui le natif de Lagny en Seine-et-Marne. »

Si le prix du milieu international oscille autour de 50 M€ et que quelques ventes faciliteraient grandement l’opération, le PSG pourrait avoir toutes ses chances dans ce dossier. Selon RMC Sport, Pogba ne se verrait en effet pas rester à Manchester United la saison prochaine et pousserait auprès de sa direction pour accepter une offre de transfert. Selon Mino Raiola, les seuls clubs pouvant attirer le milieu de terrain français cet été sont la Juventus Turin... et le PSG.

