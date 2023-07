PSG - Mercato : rebondissement total dans le dossier Icardi !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'était presque calé. Avec un transfert définitif et même un peu d'argent pour le PSG (10 millions d'euros), qui ne savait plus vraiment quoi faire de son attaquant, Mauro Icardi. Auteur d’une belle saison avec Galatasaray, le buteur argentin pourrait, malgré lui, devoir changer ses plans, comme l'explique justement Tyc Sports. L'Argentine en plan B ? En cause, les soucis de santé de son épouse, Wanda Nara, récemment hospitalisée pour des examens médicaux. Beaucoup de rumeurs parcourent les réseaux sociaux à son sujet sans que l'on sache avec précision ce qu'il en est. Mais Icardi, toujours selon Tyc Sports, pourrait rejoindre l'Argentine, sous forme de prêt, afin d'être proche de sa femme et de ses enfants. Et ainsi ne plus permettre au PSG de réaliser un transfert avec Galatasaray. A suivre. Podcast Men's Up Life Pour résumer Prêté par le PSG au club turc de Galatasaray, l'attaquant Mauro Icardi ne devait pas revenir dans la capitale et s'engager définitivement en Turquie. Sauf que les récentes nouvelles de l'état de santé de sa femme, Wanda Nara, pourraient tout remettre en cause.

Benjamin Danet

Rédacteur