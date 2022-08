PSG - Mercato : rebondissements dans deux dossiers chauds !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Pas simple de travailler au PSG. Notamment pour tous ceux qui oeuvrent en coulisses pour la tenue du mercato. Car si venir faire un joueur à Paris n'est pas des plus complexes, standing oblige, faire partir les indésirables est autrement plus difficile. Salaire oblige.

On pensait que le dossier Ander Herrera était en bonne voie et que le milieu de terrain allait trouver une porte de sortie. Il n'en est rien. Car si le quotidien Marca a annoncé que l'Espagnol acceptait "le plan du PSG" et que son agent "négociait son dépat du PSG", le joueur a aussitôt démenti sur ses réseaux sociaux. "Je ne sais pas si c'est de la désinformation ou un mensonge effronté."

Au sujet d'Idrissa Gueye, proche d'Everton, l'Equipe nous apprend que les négociations entre le PSG et les dirigeants anglais ont été stoppées. Et que si un coup de pression sur la direction parisienne n'est pas à exclure, le joueur, lui, est plus que jamais dans l'expectative.