PSG - Mercato : rebondissements dans les dossiers Ekitike et Maignan !

Le PSG est fixé au sujet de Mike Maignan. Cité comme possible successeur de Gianluigi Donnarumma, le gardien tricolore ne sera pas facile à déloger de l’AC Milan. Selon Ekrem Konur, le club italien n’a en effet aucune intention de céder l’ancien portier du PSG au club de la capitale ni aux écuries intéressées en Premier League et en Bundesliga.

De son côté, le PSG pourrait laisser filer Hugo Ekitike. « West Ham est prêt à prendre la décision de recruter l'attaquant français de 21 ans du PSG en prêt avec une option d'achat permanente en janvier », ajoute le spécialiste turc des transferts.

