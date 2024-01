PSG Mercato : rebondissements dans les dossiers Navas, Mukiele, Lemina et Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes dans moins de quatre jours, plusieurs joueurs pourraient quitter le Paris Saint-Germain d'ici là. C'est le cas notamment de Keylor Navas, Nordi Mukiele, Noah Lemina et Hugo Ekitike. Et ce samedi soir, le compte Twitter @PSGInside_Actu a fait un point sur les possibles départs de ces quatre joueurs.

Le PSG a refusé la deuxième offre de Francfort pour Ekitike

D'après le suiveur du PSG, les dirigeants parisiens ne se presseraient pas pour Keylor Navas, étant donné que le gardien costaricien pourrait partir en février aux États-Unis, au Mexique ou même ailleurs. De son côté, Nordi Mukiele aurait désormais de fortes chances de rester à Paris cet hiver après son départ avorté au Bayern Munich. L'insider nous apprend, par ailleurs, qu'en plus du LOSC, trois clubs de Ligue 2 dont le Paris FC seraient intéressés par Noah Lemina et que le PSG aurait refusé la deuxième offre de l'Eintracht Francfort pour Hugo Ekitike. Il y a une divergence de 10 millions d'euros entre le club parisien et le club allemand.

