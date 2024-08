PSG Mercato : rebondissements pour Osimhen, Kimmich et Gyökeres !

Le mercato du PSG avance dans le bon sens cet été. Si le milieu offensif du Stade Rennais Désiré Doué a décidé de rejoindre le club de la capitale mais qu'il doit attendre un accord entre clubs pour y signer, d’autres dossiers sont sur le feu. Le compte PSG Inside Actus fait le point. Au sujet de Victor Osimhen (25 ans), si une porte s’ouvre, le Nigérian serait la priorité absolue.

En plan B, Viktor Gyökeres (26 ans) serait toujours d’actualité. L’attaquant suédois doit rencontrer les dirigeants du Sporting Lisbonne pour faire un point sur la situation. Le club portugais souhaiterait le conserver une saison de plus mais s’il donne son accord, Paris se rapprochera un peu plus des deux parties, à savoir le club et le joueur.

Kimmich vers une prolongation ?

Enfin, la piste menant à Joshua Kimmich (29 ans) est définitivement morte. L’international allemand, également suivi par le FC Barcelone, sera utilisé au milieu de terrain par son coach Vincent Kompany et aurait désormais de grandes chances de prolonger son contrat au Bayern Munich.

