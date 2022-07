PSG - Mercato : renvoyé à Madrid, Cristiano Ronaldo vend la mèche sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Où jouera Cristiano Ronaldo (37 ans) la saison prochaine ? La question mérite d’être posée depuis quelques jours et le début des rumeurs entourant la star portugaise de Manchester United. La dernière en date l’a amené au PSG, où Jorge Mendes l’aurait proposé tout récemment. Sans grand succès.

Le Chelsea de Thomas Tuchel, en quête d’un attaquant plus dynamique, aurait également opposé une fin de non recevoir à l’ancien buteur du Real Madrid, pas non plus intéressé par un éventuel retour de son poulain. ESPN, cette nuit, a toutefois relancé un intérêt de l’Atlético Madrid et même du Bayern Munich au sujet de Cristiano Ronaldo. « Serait-il possible de le voir avec le maillot d’un club où les supporters ont une certaine défiance vis-à-vis de lui ? », s’interroge As au sujet des Colchoneros.

Sans doute échaudé par le nombre inlassable de rumeurs l’entourant depuis le début du ercato estival, CR7 a rompu le silence à sa manière sur son compte Instagram n publiant un cliché de lui en pleine séance de sport : « Travail dur. » Un détail a sauté aux yeux du Manchester Evening News. En effet, le crack portugais porte le short de MU et le média anglais y voit un message caché sur le fait qu'il restera bien chez les Red Devils en 2022-2023.