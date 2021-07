PSG - Mercato : reprise, transfert, les dernières infos sur le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

C'est LE sujet dont on pourrait parler du matin au soir. Celui du mercato français, du moins, avec Kylian Mbappé qui refuse, toujours, de prolonger son contrat au PSG. L'attaquant français, comme vous le savez, sera libre au mois e juin prochain et on imagine assez mal les dirigeants Qataris laisser le dossier en l'état dans le prochaines semaines.

Revenu de vacances plus tôt que prévu, Mbappé va-t-il changer d'avis ? Et enfin signer la proposition de prolongation émise par le club de la capitale ? Pas vraiment, selon certains. Pour le journaliste de l'Equipe, Etienne Moatti, on en est même loin. "Qu'il écourte ses vacances, c’est un signe de rien du tout. C’est simplement un signe d’un joueur qui revient à l’entraînement. Si vous pensez une seule seconde que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé s’est décidée pendant ses vacances, pas du tout. C’est juste un joueur qui revient en préparation, plutôt bonne parce que je pense qu’il a été sérieux. Il a même été en thalasso. Cela veut juste dire qu’il veut reprendre la saison et la reprendre bien et il verra un peu plus tard."

Du côté de Madrid, et du quotidien Marca, on assure même que la priorité demeure le Real. Etonnant.... “L'idée de Mbappé ? Se battre encore avec le PSG, remporter des titres, profiter du moment avant de partir."