PSG - Mercato : réunion de la dernière chance pour un joueur poussé vers la sortie

En fin d'après-midi, le site Foot Mercato a annoncé que Layvin Kurzawa n'irait pas à Chelsea, son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, ne voulant pas de lui pour renforcer le poste de latéral gauche. Le manager des Blues connaît bien les lacunes de l'ancien Monégasque, qu'il a dirigé pendant deux ans et demi. A cela il faut ajouter un salaire forcément rédhibitoire et l'indemnité sur laquelle le PSG ne voudra certainement pas transiger, lui qui doit faire entrer de l'argent frais dans les caisses cet hiver.

Toujours d'après FM, l'agent de Kurzawa sera en Italie en fin de semaine. La Lazio Rome, l'Inter Milan et le Napoli seraient intéressés. Sauf que le SSCN lorgne aussi Tagliafico (Ajax) cet hiver et que l'Argentin est immédiatement opérationnel, contrairement à un Kurzawa qui n'a plus joué depuis le Trophée des champions en août. Même problématique pour l'Inter Milan, qui cherche à remporter un deuxième Scudetto de rang. C'est donc loin d'être gagné pour le latéral gauche de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG...

