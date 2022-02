PSG - Mercato : réunion Mbappé - Real Madrid, l’émir du Qatar en furie abat sa dernière carte !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé (23 ans) répète à l'envi qu’il a encore toute sa tête à Paris mais il ne peut occulter le fait que sa prestation de mardi en C1 a fait grandir sa cote d’amour au sein du club espagnol. Buteur dans le temps additionnel et auteur d’une prestation hors-pair (1-0), l’attaquant du PSG en a profité pour faire avancer son avenir en marge du match.

« Il y a eu une réunion entre l’entourage de Mbappé et des émissaires du Real Madrid, a affirmé Edu Aguirre hier soir dans l’émission El Chiringuito. Celle-ci s’est tenue dans la soirée, à Paris, mais rien n’a encore été signé. Le discours du joueur à son cercle proche est qu’il veut se sentir au centre du projet sportif. »

Mis au courant de cette réunion informelle dans son dos, l’émir du Qatar aurait dégoupillé. « Le Qatar est entré de plain-pied dans le dossier de la prolongation de Mbappé, ajoute le journaliste espagnol présent à Paris pour le match. Il fera tout son possible pour le retenir au PSG. »