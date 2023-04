PSG - Mercato : Riolo et L'Equipe fracassent à leur tour Mbappé, le Real Madrid à l'affut

TENSIONS

La sortie de Kylian Mbappé contre la vidéo diffusée par le PSG pour les réabonnements n'a pas été comprise par grand monde, et surtout pas par Daniel Riolo et L'Equipe. Depuis l'Espagne, cette tragi-comédie surprend et les journalistes pro-Real Madrid y voit évidemment un signe d'un transfert en fin de saison.