PSG - Mercato : Riolo invite al-Khelaïfi à virer l'une de ses superstars

L'avenir de Kylian Mbappé s'inscrivant davantage au Real Madrid qu'au PSG, celui de Lionel Messi étant parti pour s'écrire une saison de plus à Paris, quid de celui de Neymar ? L'attaquant brésilien, qui oscille entre performances décevantes et blessures depuis un an, a prolongé il y a douze mois pour trois saisons supplémentaires. Il s'est permis de le rappeler aux ultras parisiens, qui l'ont encore sifflé samedi dernier lors du match du sacre contre Lens (1-1). Hier soir dans L'After, Daniel Riolo a tranché le cas du Ney de façon virulente, invitant Nasser al-Khelaïfi à le mettre à la porte rapidement.

"C'est ça qui doit exaspérer les supporters parisiens, c'est qu'ils ne reçoivent que des insultes de la part des joueurs en échange de leur affection. Neymar les a insultés samedi, il les avait déjà insultés l'année où il a voulu se barrer au FC Barcelone. Les supporters ont été très gentils de passer l'éponge relativement rapidement. Neymar vit sur une autre planète. Sa vie est une déchéance totale. Il pourrit le vestiaire par son comportement. La solution numéro un pour le PSG, c'est de se séparer de Neymar au plus vite. Ce serait le message le plus faible à envoyer aux supporters car ce gars-là est un danger public pour le club aujourd'hui."

🗣💬 @DanielRiolo : "La solution numéro un pour le PSG c'est de se séparer de Neymar au plus vite." #RMClive pic.twitter.com/7gJeRabvkK — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2022

Pour résumer Le journaliste de RMC Daniel Riolo estime que Neymar n'a plus sa place au PSG, que ce soit en raison de ses prestations sur le terrain ou de son comportement en dehors. Notamment après sa sortie à l'encontre des ultras samedi dernier après le sacre face au RC Lens.

Raphaël Nouet

Rédacteur