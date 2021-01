PSG - Mercato : Rivaldo veut voir Messi à Paris… pour une raison blessante

Depuis l'interview de Leonardo à France Football hier, les médias espagnols en font des caisses sur le départ de Lionel Messi au PSG en fin de saison. Oubliant qu'avec plus de 200 M€ de pertes depuis le début de la pandémie de Covid-19, le club de la capitale aura difficilement les moyens de se payer le génial argentin en juin, que son directeur sportif fait peut-être juste de grosses annonces pour ne pas semer la panique. Mais passons, la rumeur Messi au PSG est de retour et Rivaldo a surfé dessus lors de sa chronique pour Betfair, incitant La Pulga au départ.

Mais attention, si le Ballon d'Or 1999 veut voir l'attaquant quitter la Catalogne, ce n'est pas forcément pour une raison sympathique pour la Ligue 1 ! "Le PSG serait une bonne option, une destination idéale pour Messi. D'abord parce que c'est un club très bien structuré. Ensuite parce qu'en plus, cela lui permettrait de jouer avec Neymar dans un championnat, la Ligue 1, dans laquelle Messi brillerait à coup sûr, sans problème. Le niveau y est plus faible qu'en Liga ou en Premier League, de telle sorte qu'il pourrait se gérer physiquement afin d'aborder en grande forme la Champions League."

"Le PSG est l'un des rares clubs qui pourrait payer à Messi le salaire qu'il a actuellement. En plus, ça aiderait au développement de la Ligue 1, qui a perdu des forces ces dernières années par rapport à la Bundesliga ou à la Serie A. Je crois que Messi a suffisamment de raisons de dire oui à l'offre du PSG."

PSG manager Mauricio Pochettino reveals he almost signed Lionel Messi in the past and says they have 'a common bond' 👀 pic.twitter.com/lUezCcdPVu