PSG – Mercato : Ronald Koeman conseille Xavi Simons pour son avenir

Un retour de Xavi Simons au PSG est de plus en plus évoqué, le club de la capitale ayant anticipé la possible éclosion du jeune Néerlandais et inscrit dans son contrat une clause de priorité de rachat qui s’élèverait à 12 M€. L'idée plairait à Luis Campos, et Simons (20 ans) vient de confirmer ses dispositions en livrant un gros match dimanche lors de la victoire du PSV face à l'Ajax (3-0), avec un but et une passe décisive.

Koeman aimerait qu'il reste au PSV

Avec 18 buts et 11 passes décisives, il réalise une grosse saison et selon le sélectionneur batave Ronald Koeman, il gagnerait à rester à Eindhoven... « Je pense que ce serait très bien pour lui de rester une année de plus au PSV », a-t-il expliqué dans l'émission "Studio Voetbal".