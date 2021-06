PSG - Mercato : al-Khelaïfi abat la carte Ronaldo pour retenir Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Quelle que soit la rumeur que l'on choisit concernant Kylian Mbappé, elle n'est pas favorable au PSG. Que ce soit parce que ses relations avec Leonardo ne sont pas très bonnes, parce qu'il n'est pas convaincu par le projet ou simplement parce qu'il a envie de voir autre chose, l'attaquant voit son avenir s'inscrire davantage à l'étranger que dans la capitale. Mais Nasser al-Khelaïfi n'est pas fataliste. Mieux : le président du PSG aurait un dernier atout dans sa manche pour convaincre son champion du monde de prolonger.

Le choix numéro un des Qataris était évidemment d'attirer Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Mais l'Argentin est désormais tout proche d'une prolongation dans son club de toujours. Alors, l'émir aurait suggéré de faire venir un Cristiano Ronaldo poussé vers la sortie par la Juventus Turin et qui aurait de toute façon envie de quitter le Calcio.

Le Portugais est sans doute le meilleur choix pour le PSG car il s'agit ni plus ni moins que l'idole de jeunesse de Mbappé. La possibilité d'évoluer à ses côtés pourrait l'inciter à rester au pire un an, soit jusqu'à la fin de son contrat, ou à prolonger. L'opération est d'autant plus réalisable que la Juve comme le joueur ont donc envie de se séparer. La Vieille Dame serait prête à lâcher son quintuple Ballon d'Or pour une trentaine de millions. Quand à CR7, égérie de Nike et fan de mode, comme sa compagne, Georgina Rodriguez, il trouverait au PSG et à Paris son bonheur. Sans parler du fait que la Ligue 1 est un cran en dessous de tout ce qu'il a connu jusqu'à présent, ce qui lui permettrait de continuer à empiler les buts…

