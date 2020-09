PSG - Mercato : Ronaldo inspire le potentiel successeur de Mbappé

En seulement trois mois au Borussia Dortmund, Erling Haaland a mis tout le monde d'accord concernant son potentiel. L'attaquant norvégien de 20 ans, débarqué dans la Ruhr lors du mercato hivernal en provenance du Red Bull Salzbourg, a enquillé les buts de manière hallucinante, battant tous les records en Bundesliga.

Il a également claqué un doublé contre le PSG (2-1) en 8es de finale aller de la Champions League en février, qui lui a valu les moqueries des Parisiens au retour, une fois la qualification assurée, mais surtout une liste de prétendants longue comme le bras. Au sein de laquelle on retrouve justement le club de la capitale.

Ibrahimovic l'a aussi influencé

Interrogé via Twitter sur ses trois joueurs préférés qui l'ont influencé, Haaland a parlé en premier de Zlatan Ibrahimovic, ensuite de Cristiano Ronaldo et enfin de l'Espagnol Michu, qui s'était fait un nom avec Swansea il y a quelques années. Ibrahimovic et Ronaldo, soit le joueur qui a porté le projet des Qataris à Paris à un niveau supérieur et celui dont les propriétaires du club de la capitale rêvent depuis des années. Mais si un joueur doit succéder à Kylian Mbappé l'année prochaine, il y a davantage de chances que ce soit Haaland que CR7…