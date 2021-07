PSG - Mercato : Leonardo trouve un premier bémol avec Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

En attendant de s'attaquer à la mission impossible consistant à vendre pour près de 200 M€ de joueurs, Leonardo se fait plaisir. Le directeur sportif du PSG n'a pas son pareil pour recruter des stars en y mettant le prix et il le prouve cet été avec les arrivées de Georginio Wijnaldum (libre), Achraf Hakimi (Inter Milan) et Sergio Ramos (libre) plus celle quasi actée de Gianluigi Donnarumma (libre). Et ce ne serait pas terminé.

L'Equipe et La Gazzetta dello Sport assurent que le Brésilien veut désormais Paul Pogba. Mais que l'opérations s'annonce compliquée car Manchester United ne laissera pas partir le Français facilement et que surtout, Leonardo doit d'abord dégraisser la masse salariale.

Or, comme l'explique le quotidien français, plusieurs joueurs invités au départ n'ont aucune intention de quitter la capitale. La bonne nouvelle, c'est que Pogba, qui a longtemps privilégié un retour à la Juventus ou une arrivée au Real Madrid, serait désormais enclin à signer au PSG. L'agent du joueur, Mino Raiola, ami de Leonardo et des Qataris, a sûrement dû trouver les mots justes…

ET BAH ÇA ALORS……….. 😏😏😏



(3 semaines qu’on vous l’annonce sur @CanalSupporters ) https://t.co/vC2FX9D1eB — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) July 7, 2021