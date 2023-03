PSG - Mercato : Rothen prie Messi de débarrasser le plancher, Galtier remplacé aujourd’hui ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

L’élimination du PSG contre le Bayern Munich en 8es de finale de la Ligue des champions (0-2) a du mal à passer chez les supporters locaux. Alors que Daniel Riolo n’a trouvé personne à sauver à l’Allianz Arena dans les rangs parisiens, Jérôme Rothen a allumé Lionel Messi comme jamais.

« Messi, on n’en veut pas. Il ne veut pas s’investir dans ce club. J’ai vu sa déclaration où il disait ‘je suis bien 'acclimaté' mais t’es acclimaté de quoi mon coco ? Parce que t’as mis 18 buts ou 16 passes décisives cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, il disparait complet ! Là où c’est du foutage du gueule, c’est qu’on a vu ses matchs à la Coupe du monde, j’ai vu ses déplacements, comment il s’investissait; a-t-il ruminé hier soir sur RMC Sport. Je veux bien que ce soit le maillot de la sélection, un truc à part mais, hey, respecte un peu le club de la capitale qui te permet de garder un standing et un salaire. Il n’y a que le PSG qui pouvait lui donner ça et, évidemment, le PSG est tombé les deux pieds dedans parce qu’ils se sont dits que Messi allait nous faire gagner. Mais il nous fait gagner rien du tout. »

Par ailleurs, Relevo explique que Nasser Al-Khelaïfi est très remonté après la défaite à Munich en raison de la piètre image donnée par les joueurs du PSG à l'Allianz Arena. Une réunion avec le conseil d’administration pourrait ainsi être organisée en urgence aujourd’hui pour évoquer notamment l’avenir de Christophe Galtier. Le média ibérique, à prendre avec des pincettes, affirme que Thomas Tuchel serait en pole dans l’esprit du président qatarien pour remplacer le technicien marseillais.