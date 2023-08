PSG - Mercato : Rudi Garcia veut jouer un vilain tour à Campos

Au début du mois de juillet, le PSG s'était rapproché d'un grand espoir du football espagnol nommé Gabri Veiga. Profitant de la casquette de Luis Campos comme consultant externe au Celta Vigo, le club de la capitale convoitait le jeune milieu de terrain offensif (21 ans) avant que la piste ne s'éloigne. Une aubaine pour Naples qui tente maintenant de rafler la mise.

Depuis plusieurs jours, le champion d'Italie et son nouveau coach, un certain Rudi Garcia, accélèrent pour attirer Veiga. Selon Fabrizio Romano, les discussions se poursuivent avec le club galicien mais bloquent en raison du montant de la clause du joueur, élevée à 40 millions d'euros. Le Napoli souhaiterait négocier un prix à la baisse tandis que l'international espoir espagnol serait déjà tombé d'accord avec l'écurie italienne. Ce dossier, encore loin d'être bouclé, concerne toujours Luis Campos du fait de son poste à Vigo, mais semble déjà oublié au PSG.

Understand Napoli are locked in talks with Celta Vigo for Gabri Veiga deal — plan to reach an agreement between clubs not triggering the clause 🚨🔵



Veiga already agreed terms in principle with Napoli, clubs in direct contact to reach an agreement on fee. pic.twitter.com/3zkDg5RmbM