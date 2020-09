PSG - Mercato : Rüdiger, Diakhaby… Leonardo et Tuchel pas d'accord

Il paraît que Leonardo travaille dans le plus grand secret et qu'ils sont très peu, au Paris Saint-Germain, à savoir avec qui il est en contacts. Selon toute vraisemblance, Thomas Tuchel ne fait pas partie de ce groupe réduit. On en veut pour preuve que les deux hommes sont en train d'explorer des pistes différentes pour un même poste, celui de défenseur central.

Contacts récents avec Diakhaby

Le choix de Thomas Tuchel est connu depuis longtemps. L'Allemand veut recruter son compatriote Antonio Rüdiger, poussé vers la sortie à Chelsea. Cependant, les négociations avec les Blues se heurtent au fait que le PSG voudrait un prêt avec option d'achat quand le club anglais, qui a beaucoup dépensé cet été, préfèrerait un transfert. En outre, West Ham a aussi fait savoir qu'il voudrait le joueur en prêt.

Du coup, Leonardo explore d'autres pistes. Selon France Football, il aurait mis le cap sur l'Espagne où Mouctar Diakhaby reste sur deux saisons très mitigées du côté de Valence. Formé à l'OL, ce joueur de 23 ans colle davantage à la nouvelle politique du club de la capitale, qui souhaite recruter jeune et français. Mais ce n'est pas le choix de Tuchel. Et il n'est pas certain que le rigide Allemand le prenne bien si jamais le deal se conclut…