PSG - Mercato : Ruiz moins cher que prévu, Campos fonce sur un autre milieu !

Une nouvelle recrue arrive au PSG. Comme évoqué hier soir, Fabian Ruiz doit passer sa visite médicale aujourd’hui à Paris.

Paris et Naples se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert estimée à 23 millions d’euros, selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Soler pour finir en beauté ?

Ruiz sera le troisième renfort au milieu de terrain après Vitinha et Renato Sanches et pourrait ne pas être le dernier. Selon La Cadena Cope, les Parisiens seraient prêts à débourser entre 15 et 17 millions d'euros pour recruter Carlos Soler (25 ans), piste activée à Valence par luis Campos ces derniers jours pour renforcer le milieu de terrain.