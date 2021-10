PSG - Mercato : Salah successeur de Messi, c'est possible !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ce samedi, La Gazzetta dello Sport fait le point sur les grands joueurs dont les contrats vont bientôt se terminer. Il y est aussi question de Mohamed Salah, même si le bail de l'Egyptien à Liverpool s'étend jusqu'en 2023. Selon le quotidien milanais, les Reds lui ont déjà formulé une proposition de prolongation avec nouveau salaire annuel de 20 M€ (il est de 12 M€ actuellement). Salah réfléchirait car son mentor, Jürgen Klopp, partira en 2024. Et lui aimerait découvrir un nouveau championnat.

Pourquoi pas la Ligue 1 ? Cela fait des années que Salah est dans le viseur du PSG version Qataris. 2023, c'est l'année de la fin de contrat de Lionel Messi, même si l'Argentin a une option pour une saison supplémentaire. Salah pourrait être une excellente pièce de rechange au génie argentin. En outre, Paris a largement les moyens de surpasser la proposition financière de Liverpool. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines sur les intentions de Mohamed Salah concernant le LFC.

