PSG : mercato, salaires, Messi, un grand d'Europe attaque Paris

Il est parfois des transferts qui font le buzz. Comme celui, bien entendu, de Lionel Messi au PSG. Certes, la Pulga était libre de tout contrat, mais le club de la capitale va tout de même lui verser près de 40 millions d'euros net chaque année. Pas vraiment de quoi faire plaisir à la concurrence, et notamment européenne, Ligue des Champions oblige.

Dans un entretien accordé à Bild, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, s'est clairement interrogé sur les méthodes du PSG et comment le club français pouvait respecter le fair-play financier imposé par l'UEFA.

Extrait : "J’essaie encore de comprendre comment cela va de pair avec le fair-play financier. Nous examinerons de très près comment cela peut être concilié avec les règles de l'UEFA. On s'y tient, puis on attend des autres clubs qu'ils fassent de même. Je ne juge pas trop vite Paris, mais la politique d'achat est déjà énorme. Ce ne sont pas les frais de transfert, ce sont les salaires. Quand j'entends que Messi gagne 40 millions net, ça fait 80 millions brut. En plus Hakimi, Ramos, Donnarumma..."