PSG - Mercato : salement taclé, Neymar fait basculer le dossier CR7 !

Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus cet été. Et le PSG suit de près le dossier, comme Manchester United. Selon Nicolo Schira, journaliste italien spécialisé dans les transferts, très fiable, CR7 a rencontré sa direction et notamment Allegri, de retour sur le banc. Et ce rendez-vous a confirmé que le Portugais pourrait partir en cas de belle offre.

Neymar méchamment taclé

Deux destinations sont évoquées : Manchester United, avec un possible échange avec Paul Pogba, et le PSG, avec Mauro Icardi qui pourrait prendre la direction de Turin. Or, selon le Corriere dello Sport, c'est le PQSG qui aurait les faveurs de Ronaldo. « La Juve ne s'opposera pas au départ de Cristiano, le PSG fait pression, CR7 veut jouer avec Neymar » écrit en effet le quotidien italien. Dans le même temps, l'attaquant du PSG s'est fait une grosse frayeur. Au moment où le Brésil arrivait à son hôtel à Porto Alegre, trois personnes ont réussi à briser le cordon de sécurité et se sont jetées sur Neymar en le tablant et en s'agrippant à ses jambes ! Le service d'ordre est finalement intervenu mais l'intéressé n'a pas aimé cet événement.