PSG - Mercato : sanction, saison blanche, prix, clubs intéressés, le point complet sur le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C'est la première véritable information de ce samedi au sujet de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG. Attendu à Poissy, à l'entraînement et avec les autres "lofteurs" du club (Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Edouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz, Djeidi Gassama, Moutanabo Bodiang), l'attaquant français n'a pas pris le risque de sécher la séance. Et a donc fait comme si de rien était.

Pas l'Angleterre

Il est pourtant une évidence que le dossier ne va pas en rester là. Et que le club, si Mbappé ne finit pas par prolonger, va tout faire pour le voir partir avant le 31 août prochain. C'est d'ailleurs l'autre information de la journée, donnée par Le Parisien, si Mbappé ne prolonge pas, il ne disputera pas un match de la saison !

Il va donc falloir vendre Mbappé. Mais à quel tarif ? Et vers quel club ? Dans un article consacré au sujet, le quotidien l'Equipe donne la parole à un agent étranger influent qui en dit plus sur un éventuel deal. Explications. " Un club normal, c'est-à-dire pas un club-État, ne paiera pas selon moi 200 M€ aujourd'hui. Il n'y a, à mon sens, que Manchester City, Newcastle et le Real Madrid en capacité de payer aujourd'hui. Pour moi, le prix réel est compris entre 100 et 150 M€, après il peut y avoir des bonus pour aller jusqu'à 200 M€ ou presque."

Pour un autre agent, français cette fois, il n'y a que le Real Madrid qui peut prétendre l'accueillir. "Quels sont les clubs susceptibles de l'accueillir ? Pas les Anglais d'après moi. S'ils peuvent payer le transfert, ils ne donnent pas des salaires comme celui qu'il a à Paris (72 M€ brut annuels hors primes). En général, les plus élevés sont de l'ordre de 25 à 30 M€ brut, mais les Anglais peuvent compenser avec des solutions marketing. Aujourd'hui, je ne vois que le Real."

Demeure bien entendu l'Arabie saoudite qui, certes, a les moyens de ses ambitions. Mais peut-on imaginer Mbappé, à son âge, rejoindre un tel championnat ? Certainement pas.

Podcast Men's Up Life