PSG - Mercato : Sarabia tacle Pochettino, Leonardo veut relancer un buteur !

Pablo Sarabia est décisif cette saison avec le Sporting Portugal. L'ailier espagnol, qui est prêté sans option d’achat par le PSG, s’est très rapidement adapté dans son nouveau club où il se sent de nouveau important. Pour “ADN de Leão“, Sarabia s’est exprimé sur son départ du PSG.

« Je pensais que c’était le bon moment pour quitter le PSG, j’avais eu quelques blessures et je n’avais pas un bon feeling avec l’entraîneur. J’ai fini par partir pour me sentir à nouveau important, a-t-il déclaré. Au PSG, il y a beaucoup de joueurs, qui sont très bons et qui ne peuvent pas tous jouer. De plus, ce sont des gens avec de belles carrières. Cela crée quelque chose… Cependant, je pense que tout le monde a un peu d’ego. L’égo à Paris c’était le foot, parce qu’il y avait une bonne ambiance entre nous. Il fallait affronter les matches, c’était plus compétitif que personnel. Ici le coach parle de l’équipe, c’est une vertu, tout se fait avec cette mentalité. Personne ne se démarque des autres ».

L’Espagnol retournera au PSG à l’issue de son prêt, mais un avenir au sein du club de la capitale ne lui est pas garanti. D'autant que la concurrence en attaque pourrait être encore plus rude. Selon Calciomercato, le PSG est en effet prêt à faire une offre dès l'été prochain pour récupérer Moise Kean à la Juventus, afin d'anticiper les potentiels départ de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Le club piémontais serait même prêt à accepter une offre correspondant à l'obligation d'achat négociée avec Everton.

