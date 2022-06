PSG - Mercato : Sassuolo a fixé le prix de Scamacca, Campos s’étrangle !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Luis Campos a déjà fixé ses priorités pour le mercato du PSG cet été. Le Parisien avait révélé que le Portugais, qui est officiellement devenu conseiller football du club de la capitale hier, avait jeté son dévolu sur l’attaquant italien de Sassuolo Gianluca Scamacca (23 ans), auteur de 16 buts en Serie A la saison dernière.

Mais pour laisser partir son buteur, également très courtisé par l'AC Milan comme le rappelle la Une de La Gazzetta dello Sport du jour, Sassuolo réclamerait un chèque compris entre 45 et 50 M€, selon la même source. Le quotidien transalpin ajoute que les Vert et Noir avaient déjà refusé une offre de 32 M€ formulée par Arsenal pour leur jeune joueur. Paris devra donc casser sa tirelire s’il veut s’offrir le natif de Rome. À voir si Luis Campos se pliera à ces exigences ou s’il explorera une autre piste à ce poste.

