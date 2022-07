PSG – Mercato : Scamacca et Skriniar s'éloignent de Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Depuis plusieurs semaines, le PSG cherchait un accord avec le club italien de Sassuolo pour le transfert de Gianluca Scamacca. Cependant, le club de la capitale ne veut plus surpayer les joueurs et le montant demandé par le club italien est jugé trop élevé. Le buteur italien va définitivement échapper à Paris pour signer en Angleterre. Ce vendredi, Sky Sport annonce que Sassuolo a trouvé un accord avec West Ham pour Gianluca Scamacca. Le joueur va coûter la somme de 36 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 6 millions de bonus supplémentaires. Autre priorité de Luis Campos qui pourrait s'éloigner du PSG : Milan Skriniar. Selon le Corriere dello Sport, il existe déjà un accord de principe entre l’Inter Milan et l’entourage du stoppeur slovaque pour un bail avec une base fixe de plus de 5 M€ de bonus par saison. La volonté des Nerazzurri est claire : blinder Skriniar pour le convaincre de rester. Une ambition légitime pour le club lombard, devancé par la Juventus Turin pour Bremer. ULTIM'ORA MERCATO

È FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCAMACCA AL WEST HAM

AL SASSUOLO 36 MILIONI + 6 DI BONUS E IL 10% DELLA RIVENDITA#SkySport #SkyCalciomercato #Scamacca #WestHam — skysport (@SkySport) July 22, 2022

Pour résumer Courtisé par le PSG, Gianluca Scamacca ne rejoindra pas le club de la capitale cet été. Il va s’engager en Angleterre. Sky Sport annonce que Sassuolo a trouvé un accord avec West Ham pour Gianluca Scamacca. Le joueur va coûter la somme de 36 millions d'euros.

