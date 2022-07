PSG - Mercato : Scamacca, une piste validée par un ancien de... l'OM

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Quand on associe Fabrizio Ravanelli et PSG dans la même phrase, on pense invariablement au pénalty polémique obtenu par l'attaquant qui jouait alors à l'OM au Parc des Princes le 9 novembre 1997. Eric Rabesandratana a-t-il touché l'Italien ou pas ? La polémique dure encore, vingt-cinq après... Mais ce jeudi, si Penna Bianca est associé au PSG, c'est parce qu'il a accordé une interview à La Gazzetta dello Sport dans laquelle il a donné son feu vert à un transfert de Gianluca Scamacca (23 ans) de Sassuolo à Paris. Un avis qui risque de ne pas plaire aux supporters marseillais...

« Gianluca ferait bien, même très bien, d’y aller. Non seulement il va se mesurer chaque jour à l’entraînement et puis en match à de grands champions, mais c’est justement la très grande équipe qui est l’environnement parfait où les champions te font sentir à la maison, ce qui n’arriverait peut-être pas dans un club moyen où il y a beaucoup de jalousie. Les champions vous accueillent toujours à bras ouvert, tel une ressource qu’il vaut bien traiter et faire grandir. »

Pour résumer Le PSG serait à deux doigts de finaliser l'arrivée de l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca (23 ans). Un transfert que Fabrizio Ravanelli voit d'un bon œil. L'ancien Marseillais n'est pourtant pas tendre habituellement avec le club de la capitale, à qui il avait joué un vilain tour en 1997-98.

