PSG – Mercato : Sergio Ramos a félicité un ancien de l'OM pour son retour en Ligue 1

C'est l'un des transferts à sensation de ces derniers jours : laissé libre par Boavista après une saison très compliquée, Adil Rami (35 ans) a fait son come-back en Ligue 1 du côté de l'ESTAC. Le Champion du Monde 2018 s'est engagé pour un an, avec une saison supplémentaire en option, au sein du club promu.

Si ce pari a surpris beaucoup de monde, il a aussi et surtout fait réagir quelques grands noms arrivés dans le championnat français. Désormais pensionnaire du PSG même s'il n'a pas disputé la moindre minute depuis sa signature en juillet, Sergio Ramos a laissé un message à son ancien adverse des FC Séville – Real Madrid en Liga.

«J'ai eu la chance, et je m'en vante, d'avoir eu un message de Sergio Ramos. C'était un message de joie de me voir en Ligue 1», a confié Adil Rami, tout sourire, dans un entretien à Téléfoot. Motivé, l'ancien Lillois et Marseillais se sent capable de revenir en équipe de France grâce à ses performances troyennes...