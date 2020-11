PSG – Mercato : Sergio Ramos à Paris... le Real Madrid ne s'affole pas

Selon AS, le PSG s’apprêterait à faire une offre en janvier pour Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid en juin. Le club parisien offrirait au capitaine du Real et de la Roja trois ans de contrat avec un salaire annuel de 20M€ alors qu'il gagne 12 M€ actuellement. De quoi inciter le joueur à annuler la conférence de presse qu'il devait tenir aujourd'hui, alors qu'il était question d'une annonce de sa prolongation chez le club merengue ?

Priorité Mbappé, d'après Marca

En Espagne, l'affaire fait grand bruit, forcément. Mais selon Marca, le Real ne s'inquiéterait pas plus que ça de la situation. Le quotidien madrilène croit en effet savoir que Ramos n'est pas la priorité du PSG, plus soucieux de prolonger Kylian Mbappé. Et selon le média ibérique, le club de la capitale ne pourrait recruter Ramos que s'il vendait Mbappé ou Neymar, afin de respecter le fair play financier.