PSG - Mercato : Sergio Ramos aurait déjà des soutiens dans le vestiaire !

Tant que la venue ne sera pas officielle, la rumeur prendra place. Et cette dernière est déjà en train de bien se répandre au sujet de la possible signature de Sergio Ramos au PSG. Celui qui n'a pas pu prolonger au Real Madrid, car semble-t-il trop gourmand financièrement, serait tout proche de la capitale française.

Et selon le journal espagnol ABC, pas plus tard que ce matin, Ramos dispose déjà de précieux soutiens au sein du club parisien. Mauricio Pochettino aurait ainsi pressé Nasser Al-Khelaifi et à Leonardo de signer le joueur. Toujours selon ABC, Keylor Navas et Ángel Di María ont également insisté auprès de leur direction pour que leur ancien partenaire les rejoigne.

On vérifiera si ils ont obtenu gain de cause....