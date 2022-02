PSG - Mercato : Sergio Rico laisse planer le doute sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Au PSG, la concurrence est rude au poste de gardien. Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se disputent la place de titulaire. Difficile pour Sergio Rico de rivaliser avec des concurrents aussi talentueux. Il est donc parti, prêté au Real Majorque, pour relancer sa carrière mais reste flou sur son avenir.

Dans un entretien, accordé à Marca, il a évoqué la suite de sa carrière : « Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival. Ce que j’espère, c’est que Majorque reste en première division et je ferai tout mon possible pour ça. Peu importe ce qu’il se passera, je garderai toujours Majorque dans mon cœur ». On a justement appris ce mercredi que la Lazio Rome envisageait de le recruter l'été prochain. Une aubaine pour le PSG, qui serait évidemment vendeur...

Le gardien de but espagnol @sergiorico25 est prêté au RCD Mallorca jusqu’au 30 juin 2022. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 21, 2022

En Italie, la Gazzetta dello Sport rapporte que la Lazio serait prêt à débourser 4 millions d'euros pour s'arracher les services du gardien espagnol du PSG. Il serait même la priorité du club italien.

