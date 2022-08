PSG – Mercato : Simakan à Paris, c'est non !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG cherche un défenseur central et après avoir pensé à Wesley Fofana (Leicester) et surtout à Milan Skiniar (Inter Milan), c'est vers Mohamed Simakan que Luis Campos et le club parisien avaient porté leur choix.

Mais L'Equipe révèle ce jeudi soir que la piste n'aboutira pas. « Cible du PSG, Mohamed Simakan ne rejoindra pas la capitale française cet été : Leipzig ne souhaite pas se séparer de son défenseur central », explique en effet le média sur son site internet. Next, donc !