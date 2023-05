PSG - Mercato : Simakan jure ne jamais avoir envisagé de venir

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Il y a quasiment un an, alors qu'il venait de débarquer à Paris pour s'occuper du recrutement, Luis Campos avait voulu de jeunes joueurs français. Pour la défense, il visait Mohamed Simakan. Mais le RB Leipzig n'avait pas voulu lâcher l'ancien Strasbourgeois, débarqué un an plus tôt. Et histoire de prouver qu'il compte pour lui, il l'a prolongé en décembre, jusqu'en 2027. Interrogé par Bild ce samedi, Simakan a expliqué qu'il n'avait pas envisagé de partir.

"Partir tout de suite n'a aucun sens"

« Parfois, c’est comme des montagnes russes pour moi. Il y a eu des moments qui étaient très bons et d’autres moins. Maintenant, je suis de retour sur la bonne voie. On pourrait penser que l’ambiance n’est pas bonne en ce moment, mais c’est le contraire. On sait qu’il y a des matches importants qui nous attendent, qu’il faut se concentrer et livrer des résultats. Le RB Leipzig est un club de haut niveau. Prolonger son contrat et partir tout de suite n’a aucun sens pour moi. » Le PSG est prévenu : inutile de revenir à la charge cet été.

