PSG - Mercato : situation explosive avec Mbappé à cause Ronaldo ?

Ce samedi, le quotidien sportif AS consacre sa Une au possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Le Portugais, trois éliminations précoces depuis 2018, a compris qu'il lui serait très difficile de remporter la Champions League avec la Juventus. Lui qui veut en gagner une sixième pour rejoindre le recordman Paco Gento dans la légende aimerait donc retrouver les Merengue histoire de régner une dernière fois sur l'Europe. Contrairement à Marca, qui pense que CR7 n'est qu'un second choix pour le Real, AS estime qu'il s'agirait de l'option prioritaire.

Mbappé et Haaland au Real Madrid en 2022 ?

L'idée de Florentino Pérez serait de faire revenir le quintuple Ballon d'Or cet été en négociant avec la Juventus Turin une indemnité de transfert plutôt basse. Cela permettrait au Real Madrid de bénéficier d'un tueur devant les buts dès la saison prochaine sans avoir à se ruiner, ce qui serait le cas s'il se lançait pour Kylian Mbappé (PSG). Pendant toute la saison prochaine, le champion d'Espagne se remplumerait financièrement afin d'attaquer l'intersaison 2022 avec des fonds considérables.

2022 est une année importante car il s'agit de la fin de contrat de Mbappé au PSG et du moment où le Borussia Dortmund a annoncé être prêt à discuter d'un départ d'Erling Haaland. Pérez se verrait bien recruter les deux superstars cet été-là. Un plan ambitieux qui implique que Mbappé reste à Paris encore une saison sans prolonger, ou alors en le faisant après avoir fixé au préalable une clause de départ. Dans les deux cas, cela provoquerait de grosses tensions entre le club et son joueur…